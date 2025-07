Rengeteg hír szólt gázrobbanásról, mégis többezres tömeg várta a színésznőt a pályaudvaron

Tűz és gázrobbanás volt az éjjel Harsányban

Katasztrófa történt Harsányban az éjszaka közepén. A tűz következtében robbanás is keletkezett, több gázpalack is volt az épületben, amik közül az egyik felrobbant. A helyszínen fotó és videó is készült, amelyekből megismerhetők a részletek.