Miskolcra megyünk, mit csináljunk? – kérdezte a családapa. Nem maradt el a borsodiak reakciója

Lillafüred és Tapolca, Vadaspark és múzeum, Szeleta és Avastető, aztán Aggtelektől a kassai állatkertig, persze, Szerencsen és Tokajon át – majdhogynem milliónyi látnivalót, kellemes helyet, izgalmas programot ajánlanak a miskolciak-borsodiak annak, aki a régiónkban családjával kirándulni készülő turistaként kér tanácsot.

A turista, ha Miskolc a célpontja, merre induljon?

„Egy turista mit tehet”, ha Miskolcra menne?

A legnépszerűbb közösségi weboldal Miskolc és Én elnevezésű (kitalálható a címből, milyen tematikájú) csoportjában érdekes kérdés került elő a minap. Egyébként gyakran megesik ilyesmi a „miskolcos” (vagy éppen más településhez kötődő) fórumokon, és mindig tanulságos – a kérdésfeltevés is, a válaszok is. Most is így történt, ezért szemlézzük a száznál több hozzászólást generált posztot.

Így szólt a kiinduló bejegyzés:

Hamarosan egy hetet fogunk Miskolcon tölteni a családdal, két kisgyerekkel (3 és 7 évesek), és szeretnénk a lehető legtartalmasabban, élményekkel teli módon eltölteni ezt az időt. Autóval leszünk, így kb. 50 km-es körzetben (de ha valami nagyon jó, akkor akár 70 km-ig is elautózunk) keresünk olyan gyerekbarát programokat, helyeket, kirándulásokat, ahol akár egy egész napot is el lehet tölteni. Nem ragaszkodunk konkrét műfajhoz – jöhet állatkert, múzeum, kalandpark, kreatív foglalkozás, kisvasút, barlang, fürdő, erdei túra… bármi, ami kicsiknek és nagyoknak is élvezetes lehet. Nézegettük már az internetet, de tudjátok, a személyes tapasztalat sokkal többet ér, mint egy turistás weboldal. Szóval: ha van 2-3 olyan hely vagy program, amit szívből ajánlanátok gyerekes családoknak Miskolcon vagy a környékén, nagyon hálásak lennénk, ha megosztanátok velünk!

Segítségkérés a Miskolc és Én FB-csoportban

Mi való a háromévesnek és mi nem?

És mivel online formában az emberek különösen önzetlenek, jöttek bőséggel a válaszok, jótanácsok, javaslatok a következő napokban! Vajon mit népszerűsítenek szívesen a miskolciak, Miskolc-környékiek, borsodiak az idelátogatók számára? Ha nem is tekinthető turisztikai marketinges szakmai tanulmánynak a kommentekből kirajzolódó látlelet, de úgy gondoljuk, lehet belőle következtetéseket levonni. Ezért nézzük is át sorjában.