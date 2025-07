Csúcsra jár a turizmus ezen a Borsod vármegyei vidéken, a külföldiek is felfedezték a gyönyörű helyet

Belföldi turisták is felfedezik Hegyalját

Bár a kiemelkedő bővülés elsősorban a külföldi vendégeknek köszönhető, a belföldi turisták száma is emelkedett. Országosan 2,3 százalékkal több magyar utazott belföldön, a vendégéjszakák száma pedig 4,1 százalékkal nőtt. A Duna és Tisza menti üdülőhelyek – köztük Tokaj is – vonzó alternatívát kínálnak. A Tisza-parti város szállásai kedvezőbb árakkal és egyre gazdagabb programkínálattal csábítanak. A borfesztiválok, koncertek, hajókirándulások és a Bodrogzug természeti értékei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a turisták visszatérjenek, akár külföldről, akár belföldről érkeznek. A Tokaji borvidék tehát nemcsak a borokban, hanem turisztikai teljesítményben is egyre inkább az élvonalba tartozik, méltán büszkélkedhet a legdinamikusabban növekvő térség címével.