A mályi Tavak Kapuja Parkot szeretik és óvják a helyiek + fotók, videó

További tervek is vannak

A polgármester hangsúlyozta, hogy szeretnék még tovább fejleszteni a parkot, hiszen pályázatot nyújtottak be egy játszótérre, ami remélhetőleg pozitív elbírálást kap majd. A parkban egy tűzrakó helyet is kialakítottak, illetve ezen a területen található a fedett termelői piac is. Így a körülmények gasztronómia jellegű programok lebonyolítására is lehetőséget adnak majd. A hosszú távú tervek között szerepel, hogy közösségi programokat, csapatépítőket szerveznek ide.

A Mályi tavak kicsinyített mását valósították meg

Aki még nem járt a Tavak Kapuja Parkban, annak érdemes ellátogatnia akár egy biciklitúra keretein belül is.