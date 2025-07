Az első becsengetés gyorsan eljön, ezért van, aki már júliusban elkezdi, de sokan augusztusig várnak vele

A tanszerek beszerzését mindenki másként csinálja, van olyan szülő, aki gyorsan és praktikusan megoldja webáruházból, de olyan is, aki a shoppingolásra esküszik.

A tanszerek beszerzése elkezdődött. Fotó: Takács József

Varga-Kiss Klaudia két gyermek édesanyja, fia most lesz nyolcadik osztályos, lánya egyetemre készül. Lánya esetében a tanszer beszerzése már nem okoz gondot, hiszen ő már intézi a bevásárlást egyedül.

– A kisfiamnak szerzem be a tanszereket és rászoktam, hogy webáruházakból rendelem őket. Itt körülbelül ötven százalékkal olcsóbban hozzájutok, mint a boltokban. Lehet, hogy a minőség néha nem a legjobb, de a füzetek, tollak, ceruzák, mappa, radír esetében ez nem is olyan lényeges. Van olyan ismerősöm, aki a tisztasági csomagot is innen rendelte.

Kisfiam sajnos gyakran elhagyja az apróbb holmijait és ezért nem érdemes rájuk nagyobb összeget költeni. Aminél ragaszkodom a minőséghez, az a sportruházat, ami testnevelés órára kell, illetve a táskája

– mondja el kérdésünkre az édesanya, majd hozzáteszi, hogy azokat a tanszereket és eszközöket, amelyek megmaradnak és jó állapotúak, eladományozzák.

Várják a tanszerek listáját

M. István kisfia a Könyves Kálmán Általános Iskola második osztályos tanulója lesz. Az apuka a napokban várja, hogy az osztályfőnök átküldje azt a listát, ami alapján a tanszereket majd beszerzik.

– Nálunk a tanszervásárlás apránként történik, általában augusztus elején indulunk vásárolgatni és több boltban szerezzük be a szükséges holmikat. A minőségibb eszközök beszerzésénél ragaszkodunk egy nagy nevű, nemzetközi üzletlánchoz.

Úgy gondoljuk ugyanis, hogy inkább kerüljön többe, de legyen tartós és ne kelljen többször megvenni. Két-három helyre megyünk, mert a füzeteket, ceruzákat olcsóbb helyeken vásároljuk meg.

Tavaly elsős volt a fiam, így táskát is kellett venni, ezért összesen úgy ötven-hatvanezer forintot elköltöttünk. Most azért ennél kevesebbre számítok” – mondja el kérdésünkre István.

Kellemes szünidei program is lehet

Kerekes Tamás kislánya szintén másodikos lesz, viszont az első évből jó pár tanszert továbbvisz.