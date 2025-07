Középfokú végzettség plusz ötvenezer a „belépő” erre a Borsod vármegyei településre (fotókkal, videóval)

– Örülünk, hogy megalkotta az Országgyűlés ezt a törvényt. Mikor állította össze a minisztérium, volt egy fórum, amin felmérték az önkormányzatok igényeit. Látszott, hogyan formálódik az új szabályozás. A törvény szerintem több évtizedes hiányosságot pótol – fogalmazott a jogszabályi újdonság kapcsán Szemán Ákos, a 3600 lakosú zempléni település polgármestere. – Úttörők vagyunk ebben a rendeletalkotásban, ahogy Taktaharkány másban is az szokott lenni, például a bölcsődelétesítésben is megelőztük korunkat annak idején. Vártuk a kormányrendeletet (a törvény végrehajtási rendeletét – a szerk.), ami most esik át a „társadalmasításon”. De azt átolvasva, nem vártuk meg megjelenését, megalkottuk önkormányzati rendeletünket, ami a jövő hónap végén lép hatályba. A taktaharkányi a második önkormányzat vármegyénkben, amely megalkotta saját rendeletét a törvény megjelenése után. Az első a mezőkeresztesi volt.

Taktaharkányi utcakép. Alig van már eladó ház a településen Fotó: Vajda János

Taktaharkányban az önkormányzat is vevőként lépne fel

A községi vezetővel a hivatalában beszélgettünk. A Boon.hu érdeklődésére elmondta: a Takta-parti településen se a fogyás, se a gyarapodás nem jellemző különösebben az utóbbi időben. Évente átlagosan tízes nagyságrendben történnek ingatlan adás-vételi ügyletek a magánszemélyek között. Ő és az általa vezetett képviselő-testület úgy gondolja, szükséges azt vizsgálni, komolyak-e a betelepülni akarók szándékai, a község számára hasznos lesz-e, ha a közösség tagjaivá válnak. Merthogy voltak-e erre vonatkozó konkrét problémák a közelmúltban? Válasza szerint: „Ha nem is tapasztaltunk ilyet, de nem is akarunk.” Több mint egy évtizednyi polgármestersége időszakából felidéződnek-e olyan korábbi esetek – akár konkrét nevek, emberek, családok, –, akik esetében szerencsésebbnek tartotta volna, ha már akkor létezik a mostani típusú korlátozás és kontroll? Erre a felvetésre úgy reagált: „Volt már ilyen beszélgetésünk a képviselő-testületben.”

– Alig van már eladó ház Taktaharkányban. Sok fiatal család érkezett az elmúlt években, akik ma is megfelelnének a rendeletnek. Jó helyen van a településünk, a megyeszékhely 25 kilométer ide, Szerencs 10, vasúti fővonal vezet át a településen. Minden közintézményünk felújítva, minden infrastruktúra rendbetéve.