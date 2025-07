Súlyos, milyen táblákat tettek ki a népszerű borsodi horgásztavakhoz – valaki nagyon nem akarja, hogy itt minden jöttment pecázzon

„Tisztelt Horgásztársak!

Az utóbbi időben elszaporodtak az önkényesen "lezártnak" tekintett partszakaszok a vizeink partján is. A Gólem-és Debreceni tavon is tapasztaltuk, hogy törvénytelenül kerülnek ki különböző korlátozó táblák, melyek a horgászatot is tiltani próbálják.

Felhívjuk horgászaink figyelmét, hogy az ilyen illegálisan kihelyezett táblákat ne vegyék figyelembe!

Ne kezdjenek magánakcióba ilyen esetben, amennyiben hasonló korlátozásokat tapasztalnak vizeink partjain kérjük jelezzék az egyesület felé telefonon vagy e-mail formában -lehetőség szerint le fotózva a vízparti korlátozás!

Korlátozások csakis működő bányászati tevékenység miatt és engedéllyel üzemeltetett strandon lehetnek!

A békés egymás mellett élés érdekében fokozottan szeretnénk kérni, hogy a kulturált időtöltés érdekében ne szemeteljenek és a rendezett horgászállásokat mindig hagyják tisztán maguk után.

A vízpart sokunk kikapcsolódási lehetősége, nyomatékosan kérjük, hogy őrizzék meg annak tisztaságát." - tette közzé a Észak-Magyarországi Horgász Egyesület facebook oldalukon.

Illegálisan kihelyezett tábla az egyik tavon. Ilyenekkel próbálják távoltartani a horgászókat.

Forrás: Észak-Magyarországi Horgász Egyesület

Az illegális tábla ügyében hasonlókat tapasztaltak mások is

Mályitónál már szinte sehol nem lehet horgászni! Mindenütt jön egy bohóc és közli " ez magánterület" Fizessek hogy bemehessek. Az autómért és persze / fő!!! Hozzá teszem nyugtát semmit nem ad az illető, akiről egyébként nem is derül ki hogy egyáltalán kicsoda. -Magánterület fogalma: jól Láthatóan elkerített, mások által nem megközelíthető terület.Viszont jelen esetben itt Nincs elkerítve semmi így bárki által szabadon megközelíthető, átjárható. Ezt közterületnek hívják. Senki nem ellenőrzi ezeket az embereket?!

- írta egy felháborodott kommentelő.

A gólemi tó is van 1- 2 hely ahol sorompóval van lezárva a hely gondolom hogy nem a tulajdonos csinált. Néhány ember el van tévedve nincs névreszóló hely érkezési sorrend van.!! 🖐

- nyilvánított véleményt a témában egy másik hozzászóló.

