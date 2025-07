Jól megfért egymással Aquaman, a régi párbajtőr és a házi dzsem a szerencsi régiségvásáron - fotók, videó!

A standok között elhaladva számtalan esztétikus, érdekes vagy éppen vicces, ajándéknak való portékéval találkoztunk. Így voltak:

régi fegyverek, tőrök és kardok

pénzérmék

petróleumlámpák színes és különböző stílusú kavalkádja

kézműves női táskák

fali- és álló órák

Nemes Kertészet igrici helyi termelőjének saját készítésű dzsemjei, szörpjei

fából készült dísztárgyak, használati tárgyak, fülbevalók

régi hangszerek

horgolt figurák, állatok

szipkák

Azok sem csalódtak, akik a szuperhős rajongó ismerősüknek, vagy gyermekeiknek kerestek ajándékot. Elképesztő menyiségben sorakoztak az egyik standon az Aquaman, Superman, Batman, Vasember és Farkasember figurák.

Akinek értő szeme van az értékes darabokhoz most jó vételt csinált

Az egyik standon egy álomszép Florentin falitükör pózolt elegánsan, ami a látható kisebb hibái ellenére is esztétikai élvezetet okozott és valószínűleg okoz majd annak is, akinek otthonában ez a stílus jól elfér. Az árusító 50 ezer forintot kért érte, de kisebb restaurálás után akár a háromszorosát is érheti elmondása szerint.