Ennyiért újítják fel az Avas szállót, ami akár az Anna-bálok helyszíne is lehet majd

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi fontosról, például, hogy hogy áll most az Avas szálló, vagy milyen volt az Anna-bál, esetleg arra kíváncsi, milyen értékeléseket gyűjtöttek be a miskolci szállások, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb és legfrissebb információkról.

Elszállásol majd az Avas szálló?

Fotó: Vajda János

Vécé harminc centire az ágytól és csak oroszul beszélő személyzet – miskolci szállások a vendégek szemével

Lemerültünk a szállásfoglaló oldalak bugyraiba, és szemügyre vettük a vendégek véleményeit. Ami kellemes meglepetés, hogy a miskolci szállások szinte kivétel nélkül 9, sőt 9,5 pont feletti rendkívüli értékelést kapnak a vendégektől. Ennek ellenére akadt néhány, amin felszisszentünk. Na, melyikre kíváncsi? Az alábbi linken láthatja a jót és a rosszat is: