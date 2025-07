Nagy a baj, a borsodi zsaruk is megosztották a kórház posztját!

A napokban már beszámoltunk róla, hogy az Országos Mentőszolgálat is figyelmeztetést tett közzé a drámaian megugrott elektromos rollerbalesetek miatt, és a vármegyei rendőr-főkapitányság is videós poszt-sorozatban igyekszik felhívni a figyelmet ennek a közlekedési eszköznek a veszélyeire. Most a gyerekkórház posztját is megosztották egy sérült gyermek fotójával.

A sérült kisfiú fotóját a zsaruk is megosztották

Forrás: Facebook

A Bethesda Gyerekkórház szintén nem az első posztjában figyelmeztet a veszélyre. A mostaniban, amelyet a borsodi zsaruk is megosztottak a következőkről számolnak be:

Sérült gyerekek futószalagon

„Minden nap tehetnénk ki hasonló történeteket, hiszen egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezik elektromos rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel... Mi a gyógyításon túl a történetek megosztásával tudjuk óvni a gyerekeket! Osszátok meg ti is mindenképp!

Mana 17 éves, tizenötödik napja feküdt a Sebészeti Osztályunkon mikor megkérdeztük, mit üzenne az odakint szabadon elektromos rollerező sorstársainak. Határozott volt, nem szépítjük:

“Ne legyél te a következő! Nem éri meg megvárni, hogy valami történjen, és majd utána veszek bukót. Utána megyek lassabban. Utána majd lerakom a rollert. Én is így gondoltam, és majdnem rámentem.

Az ember, amikor elektromos rollerezik, azt hiszi, uralja az egészet. De nem, bármi történhet bármelyik pillanatban! Én azért estem egy teljesen üres, sima, egyenes úton, mert magától kifordult a roller kereke, pedig frissen jött ki a szervízből. Az eséskor sérült a vállam, a könyököm, a térdem, és beleállt a hasamba a kormány. Ettől zúzódott a vesém és szakadt a lépem. Egy szempillantás alatt ide kerültem a kórházi ágyba. És látom, hogy naponta átlag 5 új rollerbalesetes érkezik. Ne te legyél a következő!”

Gyermekkórházként nyomatékosan kérünk minden szülőt, hogy fogadjátok meg, és adjátok át ezeket az üzeneteket gyermekeiteknek:

A bukósisak használata ne legyen opcionális – legyen kötelező!

Két keréken se hajts gyorsan, mert nap mint nap látjuk a következményeket!

Ha lehetséges, kerüld az elektromos rollerek használatát – válaszd inkább a kerékpárt!”