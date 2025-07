Tragikus hirtelenséggel hunyt el a miskolciak által is kedvelt magánkórház vezérigazgatója

Rohammentő és mentőhelikopter is érkezett szerda délelőtt Egerbe, a Leányka úti sportpályához, ahol egy 43 éves férfi rosszul lett futás közben - számolt be róla a Heol.hu. Később derült ki, hogy a Miskolcon is jelenlévő magánkórház alapítója vesztette életét.

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre a rosszul lett férfihoz. (A kép illusztráció)

Fotó: MW

Rosszul lett a semmiből, nem lehetett rajta segíteni

A helyszínre riasztott mentőegység sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta már megmenteni a középkorú férfi életét - közölte portálukkal Kecskés Lilla az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

Később derült ki, hogy a TritonLife vezérigazgatója, Haraszti Péter hunyt el tragikus hirtelenséggel.

Elhunyt Haraszti Péter, A TritonLife vezérigazgatója.

Forrás: Stiglincz Gábor

További részletek az esettel itt olvashatók.