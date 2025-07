Bukósisak helyett a bézbólsapka „koppant” a szélvédőn

Tegyük hozzá, mindig a tett, illetve legfeljebb a konkrét ember elítélhető – nem a csoport, amihez éppen tartozik (ráadásul aki ma „autós”, az holnap vagy talán öt perc múlva már „gyalogos”...). Szóval, mint egy ép néhány napja publikált cikkünkben is rámutatott a szakember, „aki őrült módon közlekedik, az minden módon azt teszi, bármilyen járművel. Lehet, hogy gyalogosként is. Talán ő az, aki holnap figyelmetlenül elém lép a kerékpárútra”.

Akárhogy is, itt gázolás lett a vége, ami sehogy sem jó, és helyes tudni, ki tehetett volna többet azért, hogy megakadályozza. Ám, mint előfordul, a felelős párbeszéd helyett most „kommentháború alakult ki, ki is a hibás”. Olvasson bele!

Piros lámpa, de itt legalább van mozgás, na persze, nappal (és egy másik nagyvárosban)

Tegyük hozzá, nem csak a száguldozás vagy egyéb, nem körültekintő előrehaladás fenyegethet bosszúsággal. Akár ha állunk, például a járművünkkel a piros lámpánál, miközben már késő éjszaka van, a kutya sem jár az utakon, semmi mozgás, csak a remegés, hogy mikor vált már a fránya lámpa zöldre... olyankor is kerülgetheti az embert a gutaütés, ami szintén baleseti veszélyforrás! Szóval óvatosan. Merthogy akadnak ilyen szituációk, a borsodi megyeszékhelyen élők több ilyen csomópontot is ismerhetnek, ahol nem tűnik ideálisnak a rendőrlámpák beállítása. Megkérdeztük az ezért felelős szakcéget, az ő háttérmagyarázatukat találjuk meg az alábbi cikkben: