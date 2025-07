Közel húsz éves szabállyal szakítottak a repülőterek – már két literes kólát is felvihetünk a kézipoggyásszal és senki sem szól érte!

A szakembertől azt is megtudtuk, hogy az angol fejlesztés egy teszt jellegű sorozat, ami a közeljövőben is folytatódik s a tervek szerint kiterjed a Bristol, London City, Newcastle és a skóciai Aberdeen repterekre is.

Salamon Attila kiemelte, hogy már a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is bevezették azt a gyakorlatot, hogy az elektronikus eszközöket szkennelni tudják anélkül, hogy az utasnak ki kellene azokat rakni egy tálcára, de ezek a gépek a folyadékot nem képesek detektálni, azok a berendezések komoly beruházást jelentenének anyagilag.

Egy ilyen flakont is bátran magunknál tarthatunk beszállásnál az érintett repülőtereken Forrás: BBC

A Borsodból utazókat hogyan érinti ez a szabályváltozás?

A szabályokat mindig az indulási repülőtér határozza meg. Tehát, ha Magyarországról utazunk bármely korábban említett brit vagy skót repülőtérre, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér reguláit kell figyelembe vennünk és követnünk. Amennyiben viszont az érintett repterek valamelyikéről indulunk haza, fontos lehet ismerni ezt a szabályváltozást, hiszen akár ajándékba is hozhatunk egy külföldön kapható italt, üdítőt, nagyobb kiszerelésű testápolót vagy bármilyen kozmetikumot, amit adott esetben jóval olcsóbban megvehetünk egy ottani szupermarketben, mint a repülőtéri üzletekben. Két liter a maximalizált mennyiség, ezen belül bármennyi folyadék lehet nálunk a visszaúton - fogalmazott a szakember.

