Vissza az időben: középkori történet játszódott Újmassán (fotók, videó)

Július 24-től 27-ig tartják Újmassán a II. Vaskenyér napok elnevezésű hagyományőrző rendezvényt. Ahogyan az elmúlt évben is, most is sokan érkeztek az eseményre, ahol nemcsak a változatos programok várták az érdeklődőket, hanem egy igazi, közösségépítő kikapcsolódás, egy laza, kellemes találkozó.

Fotó: Takács József