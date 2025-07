Ponthatárok után: „Töretlen a Miskolci Egyetem népszerűsége”

Sok százan izgulhattak – sok százan örülhettek a Csengey-kertbeli estén

Fotó: Takács József

Helyi rekordok Legtöbb felvett hallgató alap és osztatlan képzésben (állami ösztöndíjas): gyógypedagógia ALA Legmagasabb ponthatárok alap és osztatlan képzésben (állami ösztöndíjas): személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási ALA 475 pont Legtöbb felvett hallgató mesterképzésben (állami ösztöndíjas): tanári (3 félév, egészségügyi tanár) MLA

A 2025. évi pótfelvételi eljárásban a Miskolci Egyetem valamennyi kara hirdet még képzéseket önköltséges és magyar állami ösztöndíjas formában is – erre is kitér az ME közleménye. A jelentkezés várhatóan 2025. július 30-án indul és 2025. augusztus 7. éjfélig lehet majd jelentkezni. A jelentkezéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP belépési lehetőség szükséges. Információ a [email protected] email címen kérhető.