És 8 után befutottak az sms-ek... ponthatártalan jókedvet okozva százaknak - képek, videó

Közzétették a felsőoktatási felvételi pontszámokat, feltárult a ponthatár, és kinek-kinek a felvételizők közül kiderült, hol és mivel tölti a következő három-négy-öt évét (feltehetően). Miskolcon immár megszokott módon megtartották este a Pont Ott Partit.

Ponthatár, ami kiderül – arcok, amik felderülnek

Ponthatár, amit mindenki szívesen átlépne

Aki nem tudná, nem értesült volna még róla: manapság úgy dívik, hogy a reménykedő, néhány hete felvételi vizsgát tett tanuló nem otthon várja a postást s vele az egyetemről érkező levelet, vagy pláne nem a (nyomtatott) újságban lesi a központilag közzétett ponthatárokat – hanem sms-ben vagy egyéb online módon kap személyre szabott tájékoztatást, és sokan ezt az élményt egy közös nagy buli keretében élik át. Ezt hívják Pont Ott Partinak, és évről évre ilyentájt júliusban megrendezik a borsodi megyeszékhelyen. Méghozzá, mióta megnyílt, a Csengey-kert elnevezésű létesítmény erre tökéletes alkalmas – „hétköznapokon” amúgy is koncerthelyszínként szolgáló – udvarán. Mint történt ez most szerdán este is.

Már a „mágikus órát” megelőzően legalább egy órával a helyszínen van a Boon.hu fotós-riporteres stábja, de sokan mások is a tényleges főszereplők közül. Mintha egy kisebb nyári diákfesztivál szerveződne most is itt. Szolid jó idő, pár száz fiatal, lassan gyarapodó tömeg, beszélgető csoportok, az egyelőre üres színpad felől popzene árad a hangszórókból. Kevés az ülőhely. Sok a fogyasztani való (pultokból vagy bódákból koktél, lángos, kóla és sör, kínai kaja). A szcéna nagyobb szereplői közül, aki megengedheti magának, jelen van egy-egy standdal: Miskolci Egyetem, MCC, Bokik, Bosch/RBHM, és a Drogambulancia is.

Sok százan együtt élték át a (szomorú avagy örömteli) élményt

Mondhatnánk, „a feszültség percről percre nő”, ahogy közeledünk a bűvös 8 órához, de igazából nem érzékelni ilyesmit. Az arcok? Sem nem végtelenül feszültek, sem nem látványosan felszabadultak. De inkább utóbbi.

Jó lenne hinni, hogy a fiatalok, ha már itt kell tölteni az időt, alkalmat találnak a Csengey-kert Uitz utcai kerítésfala festményeinek böngészésére. Elvégre azok lazák, fiatalosak, „nekik készültek”. A korábbi években megszokottaktól eltérően egyelőre semmi előadás vagy tájékoztató nem hangzik fel. Csak az ismert (régebbi, örökzöld) tinglitangli slágerek, egy iksz évvel ezelőtti kereskedelmi rádióból, azok töltik be a légteret. Nota bene, nemsokára majd (fél 9-től) zenekarok lépnek színpadra; lehet, hogy nem is mindenki reménybeli diák lesz itt, hanem a potya-koncert kedvéért jönnek sokan?