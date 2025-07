Pénzt dugtak el Kazincbarcikán

Eldugott pénz Kazincbarcikán

Már felkerült a nyomravezető videó a Pláza Mobil Instagram oldalára. Ezúttal egy kerítés réseibe préselték be a bankjegyet, ami most is 20 ezer forint.

Kovács Gergely, a miskolci Pláza Mobil területi vezetője a következőképp biztatja a játékosokat:

Elindult a második játékunk. Aki kapja marja! Fontos azon a vonalon elindulni, hogy csak olyan városban érdemes keresgélni, ahol üzletünk is van. Továbbá ajánlom a plazamobil.hu-t hátha ott is lesz egy két nyom ezzel kapcsolatban.