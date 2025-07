Újfajta parkolás a Győri kapuban: „Kinek jó ez?”

Hollósy András, a körzet képviselője, egyúttal a szakterületért felelős városházi alpolgármester tavasszal jelentette be a nagyközönség számára, hogy a lakótelep bizonyos részén elkezdik „a parkolási helyzet rendbetételét”, nevezetesen hogy „ha hazaérnek a nap végén, akkor lakásukhoz a legközelebb tudjanak parkolni”, mármint az ott lakók.

Leleplező grafika, a tervezzukmiskolcot.hu weboldalról: az avasi lakótelepre számolt adatok alapján

Forrás: tervezzukmiskolcot.hu

Már a program elindulásakor rendkívül vegyes volt a vélemények köre. Ki még több hasonló, azaz fizetővé nyilvánítandó parkolóhelyet szeretne. Ki általában is még több parkolóhelyet, azaz ilyeneket építtetne százával-ezrével az önkormányzattal. Ki meg értelmetlennek látja, hogy közpénzből szüntetnek meg zöldterületeket, parkokat, és a fizetőssé tétellel azok az aszfaltfelületek sokszor pont hogy üresen állnak.

Egyesek szerint a mostani Bársony János utcai tapasztalatok részben az utóbb említett szempontot látszanak igazolni.

Nem kell családonként 2-3 autó. Egy bérházban emeletenként 3-5 lakás van. Az bérházanként 30-50 család. Ha csak a felének van 1 autója, már nincs hely a ház körül. Nem tud annyit építeni, ami elég lenne. Itt szinte 2x annyi hely épült. Azóta még kevesebb a szabad hely.

Ez csak két jellemző idézet a május eleji cikkben felsorolt facebookos hozzászólások közül. De tegyünk még ide egy harmadikat is, mert elgondolkodtató:

A parkolási problémákat nem lehet táblákkal és adminisztrációs eszközökkel megoldani. Ez már 35 éve így van, egyik önkormányzatnak sem sikerült. Majd választásokkor építenek új parkolókat és megint lesz helye 5-6 autónak. Kampányfogásként.

„Az ablakból irányított, hova álljak!?”

Nem kevesen hangsúlyozzák a civil városlakók közül is: az utca, az közterület, akkor is, ha autóparkolóknak van az adott része kiképezve. Azaz: nem jár „alanyi jogon” mindenkinek, akinek kocsija van. Ilyen értelemben jogos, hogy a saját otthon környékén, a ház előtt is parkolójegyet kelljen váltani. Viszont... a jelenlegi Bársony János utcai helyzet azt látszik mutatni, hogy a leglogikusabb megoldási próbálkozáson is kifoghatnak az általános emberi beidegződések. Vagyis hogy: amit ingyen várunk, azért semmiképp sem akarunk fizetni. Másrészt pedig az élet mindig bonyolultabb, mint amit a szimpla jogszabályi tiltásokkal-engedélyezésekkel le lehetne hézagmentesen fedni.