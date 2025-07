Panellakás eladáson gondolkozik Borsodban? - Várjon most vele, higgye el megéri!

A panellakások behúzott árfékje ősszel kiold

„A kínálati árak tetőzése törvényszerűen hozta magával a kereslet csökkenését. Az árindexünkben látható "fékezés" erre reagált, ezt a jelenséget korrigálta. A panellakások szegmensére a sokak által várt 3 százalékos hitel azonban komoly hatást gyakorolhat, hiszen várhatóan több tízezer fiatal fog megjelenni az ingatlanpiacon és az ilyen típusú lakások jelentős része értékhatár és négyzetméterár szempontjából is megfelel a kritériumoknak. Már most is egy rendkívül élénk területről beszélünk eladás szempontjából, mivel 2024 második negyedévéhez képest idén júliusra Budán 62, Pesten 54, Kelet-Magyarországon 20, Nyugat-Magyarországon pedig 17 százalékkal csökkent a panellakások átlagos értékesítési ideje” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.