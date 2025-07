A megelőzésre hívta fel a figyelmet a polgármester - ez most a helyzet Ongán

Július 28-án közleményt adott ki Onga polgármestere.

Dr. Trizsi Zalán, Onga polgármestere hívta fel a figyelmet a megelőzésre

Forrás: Onga facebook oldala

Dr. Trizsi Zalán arról tájékoztatta a helyieket, hogy a településen folyamatosan nő a hepatitis A-vírusos megbetegedések száma.

A polgármestertől megtudtuk, hogy hozzávetőlegesen tucatnyi esetről van szó, ami a közel 5000 fős lakosság számához képest elenyésző.

„ A járványt meg lehet előzni, de ennek feltétele, hogy mindenki figyeljen oda a higiénés szabályok betartására. Az önkormányzat is mindent megtesz, hogy javítson a helyzeten. Fertőtlenítjük a közkutakat és közkifolyókat. A polgármesteri hivatalban fertőtlenítő szereket helyeztünk ki. Amellett, hogy plakátokon is tájékoztatunk, tartjuk a kapcsolatot az intézményekkel, a boltokkal, a különböző szolgáltatókkal” – hangsúlyozta a polgármester, majd hozzátette, hogy a helyközi járatok ózonos fertőtlenítése is elkezdődött.

Onga településen a bezárások nem indokoltak, tömeges oltásra sincs szükség

A polgármester hozzátette, hogy nem indokolt az intézmények bezárása és a fertőzöttek sincsenek karanténban, hanem megfigyelés alatt. Tömeges oltásra nincs szükség, a fertőzöttek alacsony száma miatt, de aki akarja, beoltathatja magát. Akik érintettek, és kaptak arról határozatot, őket berendelték a háziorvoshoz, és ott megkapták az oltást. A polgármester végül hangsúlyozta, a megelőző intézkedések betartásával jelentősen csökkenthető a további fertőzések száma, és elkerülhetők a súlyosabb következmények.

A fertőzés megelőzhető

A fertőzés megelőzhető, ha betartják a higiénés előírásokat. A hepatitis A-vírus szennyezett kéz, étel, ital vagy széklet útján terjed, a zsúfolt, nem megfelelő higiénés körülmények között élők körében különösen gyorsan.

Védekezhetünk:

Alapos szappanos kézmosással, főként ételkészítés, étkezés előtt és vécéhasználat után

A nyers zöldségeket, gyümölcsöket is mossuk meg fogyasztás előtt

Lehetőleg kerüljük a közvetlen érintkezést a fertőzöttekkel

Fokozottan figyeljünk a gyermekek tisztaságára, a játékokat is érdemes megmosni

Ezekre a tünetekre figyeljünk

A hepatitisz A (vagy vírusos májgyulladás A) a máj fertőző megbetegedése. Lappangási ideje 2-6 hét; ezt követően hányinger, hányás, hasmenés, a bőr és a szemfehérje sárgasága, láz, hasi fájdalom jelentkezik. A gyermekkori fertőzés többnyire tünetmentes és ezután az illető élete végéig immunis lesz a hepatovírus A-ra. Megelőzésére a gyakori kézmosás, általános higiéné, illetve védőoltás javasolt.