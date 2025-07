A város tüdeje, amire a kilátóból sincs kilátás

Tessék csak kipróbálni mihamarabb! Az is, nyugodtan, aki amúgy mindenképp „maradna otthon”. Kiránduló-célpontnak ideális, meggyőződésünk. A fenti linken jó néhány fotót is talál, no meg videót, kedvcsinálónak. Aztán irány a hegytető!

Hoppá! De mielőtt útra kelne, pláne kocsival, valamit ne feledjen. Akad az autózásnak olyan kötelező kelléke (no persze nem is egy), ami nélkül nemhogy közlekedni, de még műszaki vizsgázni se szabad elmenni. Nem is gondolná talán, min bukhat el, milyen apróságon egy vizsga! De ha megnézi a Boon.hu alábbi cikkének címét, már sejtése támadhat... Minden további tudnivalót pedig megtudhat, ha kattint.