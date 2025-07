Akivel befut az adventi vili, és kifuthat a buszbérlet

Egy nagy vállalatnál, pláne közszolgáltató cégnél, részben nehéz, részben felemelő érzés dolgozni. Ez derül ki Csüriné Ficsura Andrea szavaiból, sőt, minden gesztusából, hangsúlyából is. A miskolci közösségi közlekedést működtető MVK osztályvezetője podcastunkban számos élményről mesélhetett az elmúlt évekből-évtizedekből, az adventi villamos immár sok esztendős világsikeréről, a jegyrendszer megújuló változásairól, az utasokkal való kapcsolattartás érdekességeiről, s legaktuálisabban: a napokban számára megítélt legmagasabb céges elismerésről.

Az MVK-s érdekességek adták az Andreával folytatott podcast-beszélgetés témáit

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az MVK legmagasabb elismerését kapta idén

A friss Meszléri Zoltán-díjas Andrea a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (hivatalos megjelöléssel) ügyfélkapcsolati és értékesítési osztályvezetője; feladatkörébe tartozik, amit régebben úgy mondtunk: sajtós, vagy elegánsabban kommunikációs vezető. Nyilván ez utóbbinak köszönhető, hogy adott vele a jó ismeretség és baráti kapcsolat (ami magyarázza a podcast-beszélgetésben is követett tegeződő tónust). Az adásban elő is kerülnek közös élmények, emlékek a megyeszékhely tömegközlekedésének elmúlt egy-két évtizedbeli izgalmas történéseiről. Hiszen ne feledjük, az MVK munkája az, ami tényleg nap mint nap „szem előtt van”, jóformán a település lakosságának felével-harmadával van állandó kapcsolódás, s ami a cég háza táján történik, az sokszor „összvárosi ügy”. Elég csak példaként a másfél évtizede lezajlott Zöld Nyíl projekt-féle hatalmas felújításra, aminek fejleményei annak idején máig emlékezetes mértékben felforgatták Miskolc életét. Többek között erről is beszélgettünk Andreával.