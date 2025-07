Látta már az avasi lakótelepet a Műanyag égbolt „alatt”?

Magyarország, 2123. A Földön mostanra minden állat és növény kipusztult, a felszín elsivatagosodott. Az emberek Budapesten élnek egy mesterséges búra alatt, mely megvédi őket a külső környezeti hatásoktól és a szélsőséges időjárástól, saját életük fölött azonban csak véges ideig rendelkezhetnek. (...) A férfira hárul a feladat, hogy célba juttassa az altatásból csak mostanra ébredező feleségét. A térkép szerint Miskolcra kell eljutniuk. Nóra kezdetben nem támogatja az utazást - úgy érzi, senki sem érti meg, mit miért tett, és neki még mindig az a célja, hogy idő előtt mondjon le emberi mivoltáról. (...) Miután megérkeznek Miskolcra, hamar rátalálnak ugyanarra a jelzésre, egy falevél-mintára, melyet már Budapesten és a Telepen is láttak. Ez a jel, ami a rendszer jelképe, elvezeti őket a Tiszai pályaudvarhoz, ahol találnak egy vezető nélküli függővasúti szerelvényt. A jármű az emberi jelenlétet érzékelve működésbe lép és információs paneljén közli leendő utasaival, hogy, amennyiben ők is úgy akarják, elviszi őket a Gránumra, a Tátra oldalába épített kutatóállomásra. (...) A professzor mindent elmond a fiataloknak. Elmeséli, hogy valóban ő találta fel a magot és ő dolgozta ki hozzá a rendszert is, mely állítása szerint tökéletesen működik. Megemlíti ugyanakkor, hogy kezdetben mindent másképp tervezett. Miskolc azért volt fontos hely, és azért látta a hálószobában Nóra is azt, amit, mert akkor még nem rendelkeztek minden szükséges tudással. (...) Miskolc még emberi formában lévő lakossága végül kipusztult a spórák miatt, a fákat a kormány elégette, és - a professzor részvételével - kidolgozták a mostani, immár fenntartható rendszert.)