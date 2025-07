Van aki még a dumós és makukás kólára vár – a többi megérkezett Borsodba! Vagy mégsem?

Az egyik legnagyobb kólagyártó cég legújabb húzása szerint már nem csak keresztnevekkel vagy becenevekkel próbálja a vásárlók figyelmét termékeikre irányítani. A szlenges kifejezések bizony telitalálatnak bizonyulnak a miskolci vagy az egész borsodi régióban. A hangulatot egészen megváltoztathatják ezek a címkék, amikor a sorok között sétálva üdítőre vadászunk a nyári hőségben a boltok polcain. De amíg ez csak egy kitaláció, addig pusztán elméletben játszhatunk el a gondolattal, hogy mi lenne ha...

Dumó és Makuka ugyan még nincs a miskolci feliratok között: azért ez így is elég mókás látvány

Forrás: Facebook

Miskolci szív borsodi nyelvjárásra vágyik

Egy Coca-Cola palackot megosztani generációtól függetlenül életérzés marad. Már a névre szóló palackok megjelenése is ügyes húzás volt, ráadásul nem kevesebb, mint 150 magyar név közül lehet választani, és 15 további becenév, valamint nemzetközileg egységesen használt szlengkifejezések is, mint a GOAT, a Crew vagy a Bestie is a kínálatban szerepel. Egy elképzelés és egy ehhez kreált fotó szerint most ez bővült olyan magyar szleng kifejezésekkel, mint a fotón látható:

csicska

kalácsképű

csövesbánat

Elég mókás elképzelni, hogy ezeket a kifejezéseket olvashatnánk mostantól a közértekben haladva. Sokaknak tetszik ez az újítás, bár van, aki akkor vásárolna csak a cég termékeiből, ha megérkeznének a klasszikus borsodi tájszólásra jellemző szavak a címkékre, mint például a Makuka, a Dumó vagy az Oszt és még hosszan sorolhatnánk. Egyszóval nem kell túl komolyan venni az ilyen bejegyzéseket, amíg nem találunk rá bizonyítékot.

