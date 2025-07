Ha ezek a helyek hiányoznak, te is Miskolcon nőttél fel!

A miskolci repülőtér, ahol generációk gyereknapoztak

Több megható hozzászólás is érkezett a miskolci repülőtérről. Volt, aki elmesélte, hogy édesapja, aki a repülőtér parancsnoka volt, rendszeresen kivitte őt a kifutópálya mellé. Az élmény máig meghatározó számára, pedig a reptér már évek óta nem működik. Többen felidézték a repülőtéri gyereknapot, ahol ők maguk voltak gyerekek, majd saját gyermekeikkel látogattak el oda.

Elmúlt, szép volt. Felsorolni is nehéz

– írták többen, hogy mennyi élménnyel gazdagodtak Miskolcon. Bár most egy pillanatra felültünk a nosztalgiavonatra, nem szabad elfelejteni, hogy lehet, hogy már nincs Matróz Grill vagy Napsugár cukrászda, de Miskolc tele van jobbnál jobb, országosan is elismert helyekkel. Ahogyan most visszasírjuk a spagetti fagyit vagy a diósgyőri strandot, úgy fognak egyszer a mai fiatalok emlékezni a mostani kedvenceikre.