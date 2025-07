A gyász napja a mai – minden igyekezet ellenére a testvérek egyike feladta a harcot Mályiban

Ha úgy gondolja, hogy 500 forinttal támogatni szeretné a kis betegeink mentését, ellátását és gyógyítását, akkor vagy egy hívással vagy sms-el Ön is megteheti. Hívja a 13600-at és üsse be a 50-es kódot vagy SMS küldésekor 13600 a címzett, az sms szöveg pedig 50. Telekom és One hálózatról a hívás és sms adományozás is működik, Yettel hálózatból csak az sms küldésére van lehetőség.

Minden beérkezett adományt a Mentőállomás fenntartására és a beteg állatok gyógyítására fordítunk.

EGY HÍVÁS IS ÉLETEKET MENTHET…