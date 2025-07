Iszonyatosan cuki dolgot művel az életben maradt vidrakölyök Mályiban

Sajnálattal közöljük, hogy a utoljára érkezett kis vidra, minden igyekezetünk és az állatorvosi ellátás ellenére feladta a harcot. Nagyon rossz állapotban vettük át szegénykét. A tesója jobban van, de még ő is ápolásra szorul.

– szólt a lesújtó beszámoló akkor.

Most azonban fejleményeket osztott meg a Mályi Madármentő Állomás

A kis vidragyereket sikerült gatyába rázni és most már aktív kölyök lett. Még egy pár nap és fajtársaival együtt nőhet fel.

Most már azért harapdál, nem is kicsiket, néha bújik és félti a kínált táplálékot, amit eldugdos a "nehezebb időkre"

– szól az aktuális bejegyzés.

Hála a gondoskodó szakembereknek sokat erősödött és az étvágya is javult a vidrakölyöknek. Most már harapdál, jobb a mozgása is. Hamarosan átkerül a Petesmalmi Vidraparkba.

További hírek és kihagyhatatlan érdekességek várják a boon.hu oldalon.