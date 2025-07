Jön a Magyar Falu Program új kiírása, ez a pályázat biztosan benne lesz!

„Jön a Magyar Falu Program idei 8. pályázati felhívása! Hajrá, falvak! Kiírás ma 14 órától a magyarfaluprogram.hu oldalon!” – írta a közösségi oldalán Gyopáros Alpár, országgyűlési képviselő, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A Magyar Falu Program kapcsán tett bejelentés Gyopáros Alpár kormánybiztos

Forrás: kormany.hu/MTI

A bejegyzésben lévő videóban Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, vagy egy kutyus szereplésével árulták el azt is, melyik lesz az egyik kiírás, amire pályázni lehet majd.

Magyar Falu Program: ez biztosan benne lesz

„A Magyar Falu Programban évek óta nagyon fontos fejlesztéseket hajtunk végre. Néhány évvel ezelőtt egy rendkívül népszerű pályázatot hirdettünk, ezt meg fogjuk hirdetni most is. Figyeljetek csak, jönnek a részletek!” – jelentette be Gyopáros Alpár.

„A Magyar Falu Programban ismét meghirdetjük a felelős állattartásra való felhívást. 500 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésünkre, a mai nap meg is jelenik a felhívás. Kérem az önkormányzatokat pályázzanak sikerrel. Továbbra is közös ügyünk az állatvédelem. – tette hozzá Ovádi Péter.

A Magyar Falu Program teljes, nyolcadik felhívása tehát 14 órától elérhető a magyarfaluprogram.hu oldalon!