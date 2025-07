Elképesztő látvány az M30-as felújításának helyszínén – azt hittük, káprázik a szemünk! (fotók, videó)

Csöbör Katalin külön köszönetet mondott a helyszínen fizikailag tevékenykedő munkásoknak, akik hidegben, hóban, szélben esőben és forró napsütésben is folyamatosan helytállnak és szüntelenül építik az érintett szakaszt. Hozzátette, hogy számukra a legfontosabb az, hogy ez az út most már nem mehet tönkre. Ennek az erőfeszítésnek, ami most zajlik, olyan eredményt kell hozni, amihez később már nem kell hozzányúlni így a határidő nem mehet a minőség kárára. Mindannyiunknak az az érdeke, hogy az október végén átadott utat biztonsággal használhassuk autósként, vagy buszon ülve - fogalmazott a politikus.