Bor, készpénz, cigaretta: miből mennyit pakolhat a nyaraláson? Ha ennél több van, bajba kerülhet!

Ha úti cél az EU-n kívülre esik, akkor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a magyarországi diplomáciai képviseletek adnak felvilágosítást.

A nagyértékű készpénzt, aranyat, vagy kötvényt be kell jelenteni

A készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró értékű vagy ennél több készpénz – akár különböző pénznemekben – vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az Unió területére be-, vagy onnan kilép. Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90 százalékos aranytartalmú érmék és a legalább 99,5 százalékos aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe.

A tengeri csillag veszélyeztetett és jogellenes a behozatala

A veszélyeztetett fajokból készült termékek – például tengeri csillag, szőrme – engedély nélküli behozatala bármelyik másik országból, így például Horvátországból is, jogellenes. Speciális szabályok vonatkoznak ugyanis a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajokra, azok élő és élettelen egyedeire, valamint a belőlük készült termékekre, ideértve a vadásztrófeát és a preparátumot is. Ezek behozatala és kivitele mind az Unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, vagy engedélyhez kötött. Érdemes erre vásárláskor is odafigyelni, mert elefántcsont-, teknőspáncél- vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért is kiszabható a természetvédelmi bírság és az akár hároméves szabadságvesztés is.