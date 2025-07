Bekukkantottunk a néhai LKM-be: ilyen volt a kombinált acélmű

A ma ismert helyén 1870 óta létező Diósgyőri Kohászat, avagy Acélművek technológiája időről időre megújításra szorult. Így alakult ez az 1960-70-es évekre is, amikor ismét égetővé vált a váltás, az állami nagyberuházás. Az odáig vezető, sok éven át tartó folyamat egyik közvetett áldozata lett talán Vályi Péter is, a halálra égett pénzügyminiszter 1973-ban, de végül az évtized végére megérett az idő, hogy a magyar állam belevágjon az LKM fejlesztésébe. Elkezdődött az úgynevezett Kombinált Acélmű építése, ami négy éven át tartott, 1982-ban lett kész. A korabeli leírás szerint az összköltség (előzetesen kalkulálva) tízmilliárd forintra rúgott. Ezt írtuk már a fenti címet viselő első képgalériás cikkünk bevezetéseként is, és most következhet a folytatás.

Ami egykor a Kombinált Acélmű volt, abból némi acél, és egy „holt zóna” maradt – „mű” semmi

A Kombinált Acélmű, mielőtt eltűnt volna a föld színéről

Valamikor 2020 tavaszán terjedt el a híre, hogy (miután a Lenin Kohászati Művek a rendszerváltáskor megszűnt, a vasgyár későbbi gazdái pedig sorra leállították az acéltermelő egységeket) az újdonsült tulajdonos, egy szintén a kohászat terén érdekelt nem helyi cég, gazdasági megfontolásból a teljes építmény lebontása mellett döntött. Pontosabban nem is lebontásról volt szó: az alapvetően padlótól a padlásig acélból készült hatalmas építményt a legapróbb részletekig szétdarabolták és hulladékvasként hasznosították. Körülbelül két esztendő alatt lefutott ez a folyamat (mármint a bontás), és 2022 nyarára jószerével eltűnt az egész Kombinált Acélmű a föld színéről. Amit addig bárki láthatott – a méretektől és az ezüstös-fémes ridegségtől megborzongva megcsodálhatott – a vargahegyi Magashegy buszmegállóból a domboldalon (észak-nyugat felé) lenézve, az mára tökéletesen odalett. Sík talaj található a hűlt helyén.