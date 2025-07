Szélmalomharcot vívnak Encsen

Encs Város Önkormányzata 2025-ben is folytatja a település közigazgatási belterületén kóbor ebek begyűjtését. 2019-től a mai napig 160 ebet gyűjtöttünk be. A befogott ebek közül egy sem rendelkezett az állatok egyedi azonosítására szolgáló transzponderrel (microchip) – számolt be róla friss posztjában Encs Város Önkormányzata.

Nem győzik befogni a kóbor ebek garmadáját

Forrás: Encs Város Önkormányzata

Ez történik a kóbor ebekkel

A kutyák összegyűjtését és elszállítását a Borsodi Állatmentő Alapítvány végzi. Az alapítvány telephelyén az oda szállított ebeket ellátják transzponderrel, megkapják a szükséges védőoltást és kezeléseket.

Forrás: Encs Város Önkormányzata

„A kóbor ebek elszállítására, védőoltásaira és kezelésére az elmúlt években több, mint 5 millió forintot költöttünk, azonban amíg a felelőtlen állattartás nem szorul vissza, addig az erőfeszítések sajnos csak felületi kezelése a problémának” – írta Facebook bejegyzésében Mikola Gergely, Encs polgármestere a téma kapcsán.