Menekülő motorost csíptek fülön a két keréken érkező rendészek - fotók, videó!

A múlt hétvégén szokás szerint nagyobb számban voltak jelen a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai a megyeszékhely főutcájának körzetében, ellenőrzési céllal. Kapualjakba, hátsó részekbe is benéztek, elsősorban a közterületi italozás szabálysértését elkövetőket figyelték. Egy esetben valamelyik, a miskolci éjszakában a földön fekvő delikvenshez mentőt is kellett hívniuk, másikukat szóbeli ráhatással tudták felkelésre és továbbhaladásra bírni. Ez is elhangzott a hétfői, Szent István téri gyorsbeszámolóban.