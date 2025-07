„Olyan élmény volt, amilyen az életben nem lesz több!” – a Jennifer Lopez koncerten jártunk

A látvány mindenkit lenyűgözött

Fotó: Mászáros Csilla olvasónktól

A show J.Lo szakmai életútját mesélte el

„A koncertshow úgy volt összeállítva, hogy blokkok voltak. Ezt nagyon jó ötletnek tartom, hiszen Jennifer Lopez életútja szakmai állomásait mutatta be, megvolt a korai 2000-es évek és a spanyolos vonal is. Azt gondolom, hogy a negyven perces várakoztatást is a hatás növelése érdekében tették, bár nézőként egy kicsit soknak tűnt. Amire gondolok még, hogy az utolsó ellenőrzéseket akkor végezték el, azért hogy minden maximálisan profin és gördülékenyen menjen” – tette hozzá Tóth Csaba.

Életre szóló élményt nyújtott

„Nagyon közvetlen volt az énekesnő, többször is elmondta, hogy mennyire jó érzi itt magát Magyarországon, az is elmesélte hogy pár nap múlva lesz a születésnapja. Bevonta a közönséget, énekeltette őket. Nagyon szexi volt. Voltak azért túlfűtött erotikus részek is, de ez abszolút a show részeként mindenkit lenyűgözött. Egyszerűen tökéletes, hibátlan műsort adott. Olyan élmény volt számunkra, ami az életben nem lesz több” – hangsúlyozta lelkesen a rendezvényszervező.