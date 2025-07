A jó bornak helye van a magyar asztalokon

Milyen a tapasztalat a kadéttá vált fiatalok kapcsán?

Nagyon jó a tapasztalatunk, a többség nagyon aktív, most már dolgozó emberek, főleg a vendéglátásban dolgoznak, ami megint csak előny. Úgy gondoljuk, hogy a gyakorlat után, a sikeres vizsga mellett ezek az ifjú kadétok a vendéglátásban is szakszerűen tudják kínálni a bort, szakszerűen véleményt tudnak mondani, ami talán egy picit segít a borkultúra terjesztésében, hiszen tudva lévő, hogy közel 30 százalékkal csökkent a borfogyasztás Magyarországon. Most a Berzeviczy iskolával vettük fel a kapcsolatot, hogy a második turnust a kadét képzésben el tudjuk indítani, és a reményeink szerint egy pár éven belül belül érezhetően lesz ennek a pozitív hatása. Nem beszélve arról, hogy bizony a kadétokból célunk az, hogy aki erre rátermett, az lovag legyen, és vigye így tovább a város hírét.

Említette, hogy csökkent a borfogyasztás, hogy látja a bornak a jövőjét Magyarországon, van-e olyan erős kötődése a bornak a magyar hagyományokban, a magyar asztalon, hogy biztos helye maradjon a jövőben? Annak ellenére, hogy most éppen fiatalok számára kevésbé trendi bort kortyolgatni van-e biztos jövője a bornak?

Ez tény, hogy ez a különböző szénsavas és alkohol nélküli italoknak köszönhető vagy sem, azt nem az én tisztámba eldönteni, de valószínű, hogy ez is szerepet játszik benne, változnak a szokások. Talán kicsit túl szigorú is a szabályozás nálunk, nem azt mondom, hogy három pohár bor után illik autóba ülni és vezetni, de azért tőlünk nyugatabbra, keletebbre vannak olyan országok, ahol egy pohár bor után még lehet járművet vezetni. Ahogy vannak országok, ahol már gyerekkorban megtanulják a kulturált borfogyasztást, megtanulják a minőséget. De sok külföldi úton voltunk, külföldi borászatokat látogattunk meg, azért is, hogy össze tudjuk hasonlítani, és kijelenthető, hogy abszolút nem kell szégyenkezni, gyönyörű borok, kiváló boros gazdák, borászok vannak Magyarországon, a vármegyénkben is, de biztos, hogy egy kicsit a reklámra is talán többet kellene fordítani. Dinasztiák nőttek már fel, apáról fiúra adják át a tapasztalatot. Én optimista vagyok a borfogyasztási illetően. Azt szoktam mondani, hogy egy jó pincehideg borocskát, egy hosszú lépésre kik kell próbálni. Meggyőződésem, hogy ez jobban hűt, mint a sör. Hiszem és vallom, hogy a jó minőségű magyar bornak, itt a szűkebb pátriánkban, a jó minőségű bükkaljai, tokaji boroknak helye van a mindennapjainkban. Ezek megismertetésére, mit, mivel igyunk, a gasztronómiai vonalon nagyon jó kezdeményezések vannak, az avason nagyon jó programok vannak most már. Ezért vagyok ilyen optimista, hogy a bor ismét el fogja foglalni a méltó helyét. A Kárpát-medencében őseink visszamenőleg is jó bort ittak, és miért ne lenne ez így ezután is?