Itt a nagy hőségriasztás, de van rá mód, hogy megússzuk

Idén is rendkívül erős az UV sugárzás és a tavalyi évhez hasonlóan a mostani időszakban is hőségriasztás van érvényben. Erre a koponyeg.hu is figyelmeztet, június 30. óta van hivatalos hőségriasztás és az UV-B sugárzás is extrém szinten magas. Miskolcra vonatkozóan is figyelmeztetnek az extrém hőségre. A héten például a nappali hőmérséklet 31 és 38 °C között mozog, de az éjszaka sem hűl 20 °C alá az idő.

Hőségriasztás, UV sugárzás és kín. Így lehet túlélni

Fotó: Shutterstock, Studio Nut