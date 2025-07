Rendőr mondja meg a tutit, erre érdemes figyelni

Ez korrekt. Végre nem úgy kezd, hogy 30 ezer lesz...

Felül kéne vizsgálni néhány útlezárást, ami alaptalannak tűnik, ezzel is segítve a forgalmat! Nem aszalódnának az emberek a dugóban.

Üveget ne dobjatok el sehol, mert a Nap sugarait összegyűjtve a száraz füvet lángra lobbantja!

Németországban 15000 euro is lehet a büntetés, ha a kutyát az autóba hagyod.

Van olyan autó, amiben lehet kutyát, gyereket hagyni, ahol a klíma folyamatosan üzemel és megfelelő hőmérsékletet tart fenn, álló helyzetben, bezárva is!

Essen szó a tömegközlekedési eszközök esztelen hűtéséről is! 20-25 fokból az 50-60 fokos betonra életveszélyessé is válhat. Pláne ha többször kell átszállni.

Az alkohol fogyasztás ellen is emeljék fel a hangjukat! A melegben hamarabb beüt kevesebb alkohol is, szárítja a szervezetet, rosszullétet is okozhat, de frusztrációt, dühöt vált ki kisebb mennyiség is. Egyre több az ittasan kiabáló, fenyegetőző személy. És még rosszabb lesz a reakcióidő, gyalogos közlekedésnél is, így balesetveszélyes is, nem csak ijesztő.