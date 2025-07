Tíz év után újra lehet horgászni a tavon!

Tíz év kihagyás után újranyitott a borsodi horgásztó. A Hidegvölgyi Horgásztanyáról van szó, ami a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Semjén településen található. A háromhektáros tavat még 2015-ben zárták be, később pedig 2019-ben tulajdonosváltás is történt.

„Miután bezárt, el lett hanyagolva, elkezdett fogyni a víz is. Amikor átvettem a tavat, elkezdtük a partrendezést és vízzel töltöttük fel. Már 2023-ban ki szerettünk volna nyitni, de két évet várnunk kellett a fennmaradási engedélyre, így most május óta vagyunk nyitva” – nyilatkozta a Pecaverzumnak Uzonyi Ádám, a horgásztó tulajdonosa.

Újranyit a horgásztó

Forrás: pecaverzum.hu