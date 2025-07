G és Cisz mellé A hang, avagy Szendrőben a negyedik lett a legnagyobb harang

Benke András a hívek előtt elmondta: a történet 1576-ban kezdődött, a helyi református gyülekezet kialakulásakor, aminek most van 449. évfordulója, de már a kerek 450.-re készülnek. Mint fogalmazott, „eszközöket, tárgyakat nem szoktunk megszentelni”, de ettől most eltértek, a jelkép fontosság miatt is. „Régen a harang hívogatta a templomba a híveket, ma már az sms, még a Messenger-üzenet... is!” – tette hozzá hangsúlyosan a segédszót, utalva a harangok napjainkban sem csökkent egyházi szerepére.

– Miért mostanra tettük az avató ünnepséget? Januárban kezdődik majd a kerek évforduló esztendeje, ne téli hidegre kelljen a szentelést időzíteni – magyarázta, majd felidézte: – Mostanra esik a 569. évfordulója Nándorfehérvárnak, és emlékezetes, a pápa azért rendelte el a déli harangszót annak idején Európa-szerte, hogy az iszlám hódítástól óvja a keresztény világot, de mire ideért, már lezajlott a fehérvári diadal, úgyhogy számunkra annak a jelképe maradt.