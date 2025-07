Kazincbarcikán valaki kidobta, mások viszont nem hittek a szemüknek! Furcsa vendég az utcán!

Kazincbarcikán szokatlan jelenet zavarta meg a járókelők nyugalmát: egy elhagyott guminő feküdt az egyik kuka mellett, mintha csak egy furcsa szakítás helyszíne lenne a lakótelep. Az arra járók először nem is tudták eldönteni, hogy poénról vagy bűnügyről van-e szó – a látvány ugyanis messziről ijesztően valódinak tűnt.

Gumi szépség

A műanyagszépség végül gyorsan helyi hírességgé vált: fotók készültek róla, néhányan még vicces megjegyzéseket is fűztek az „elutasított szerelem” emlékéhez. Egyesek szerint „Barcika Barbie” névre is hallgatott – bár ezt senki sem erősítette meg. Természetesen a közösségi médiában is felkapott lett a látványosság, amit sokan kommenteltek is, amiből idézünk egy párat, természetesen csak olyat amit a nyomdafesték elbír:

Újra hasznosítás?!!

- írja az egyik hozzászóló.

Hát igen..Ilyen egy szakítás...

- osztotta meg gondolatait egy férfi.

Haverom kérdi van száma? segíteni akar neki

- fűzte hozzá egy fiatalember.

Gumi "Barbie" a kuka mellett Fotó: FB.

Az eset tanulsága? Ne csak a kapcsolatainkat, de a felfújható társainkat is felelősségteljesen kezeljük – mert még a végén címlapra kerülnek!