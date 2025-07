boon.hu video 10 perce

Egy kis eső sem tántorította el a miskolciakat kedvenc programjuktól (fotókkal, videóval)

Habár most is majdnem elmosta az eső, mégsem tudott keresztbe tenni az időjárás. Az idei Gasztroplacc is jó hangulattal várta az éhes szájakat.

Majdnem elmosta az eső a Gasztroplaccot, de nem tudta Fotó: Takács József

Ahogy arról korábban tájékoztattuk is olvasóinkat, az idei Gasztroplacc július 11-ei időpontját sajnos el kellett halasztani a szélsőséges időjárás miatt, de most, július 26-án megtartották a miskolciak nagy örömére a Lovagi Tornák Terén. Majdnem elmosta az eső a Gasztroplaccot, de nem tudta. Fotó: Takács József A 2025-ös Gasztroplacc Az idei Gasztroplaccra is rengetegen voltak kíváncsiak. Szerencsére a késő délutáni, 6 órai kezdéshez nagyon jó idő volt, így felhőtlenül élvezhették a finom falatokat a vendégek. A jókedvről DJ Bundi gondoskodott, így igazi nyári hangulat uralkodott az egész placcon. A vendéglátás szokás szerint kifogástalan volt, a fantasztikus ételeket és italokat olyan egységek biztosították az érkezők számára, mint a Karám Bor és Gasztro Bodrogkeresztúrból, a Macok Bisztró Egerből, A Leves és Burger, a Ciao Martin Étterem, a Ficzak Spirit Bár és a Gonda Borászat Miskolcról, valamint az Edelin Birtok Edelényből. Majdnem elmosta az eső A kezdeti kifogástalan idő kezdett rosszra fordulni. Csúnya viharfelhők jelentek meg az égen, de a napot még nem takarták el teljesen, viszont elkezdett cseperegni, majd egyre jobban esni az eső.

Gasztroplacc Miskolcon Fotók: Takács József

Ez azonban nem szegte kedvét senkinek, volt aki árnyékolók, fák alá húzódott, de a legtöbben azok voltak, akik mit sem törődve a csapadékkal, zavartalanul folytatták estéjüket. Sőt, még jól is eshetett ez a kis hűsítő nyári zápor. Nagyon finomak a borok. Ötöt is végigkóstoltam és a bodzás kivételével mind nagyon tetszett. Elég is volt egyszerre, szerintem az autóig így is a sofőrnek kell majd támogatnia – mondta Nagy Beáta. Szeretjük a Gasztroplaccot, mindig nagyon várjuk. Annyira jó itt a vár mellett ez a gasztronómiai esemény, hogy ha esik, az sem zavar – mondta Horváth Viktória. Szerintem kicsit drága, de amúgy rendben van. A poharat nem váltják vissza pénzre, mondjuk ez meglepett, de kupont kaptam a legközelebbi alkalomra – mondta Sebő Zsolt. Nézze meg a videót is! yo

