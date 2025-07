A nyár egyik legvarázslatosabb napja lehet ez Füzérradványban

A 30-as 40-es évek art deco hangulata már a Károlyi-kastély átalakítása során is megmutatkozott. A belső elemekben markánsan felfedezhetők a magyar art deco stílus jegyei. Talán ez adta az ötletet ehhez a különleges eseményhez, aminek makulátlan hátteret biztosít ez a művészeti stílus Füzérradvány különleges hangulattal bíró kastélyában. De mi is történik majd pontosan?

Füzérradvány csodák és izgalmas pillanatok helyszíne lesz július végén Forrás: MW

Az említett napon a szervezők izgalmas időutazásra hívják a látogatókat a Film és Divat névre keresztelt élményprogram keretében. A korabeli divat és stílus megidézésével mutatják be, hogy milyen lehetett egy modern és elegáns, divatos hölgy vagy úr. A nap folyamán rövid koktélbemutatók is lesznek, valamint sítustanácsadó workshop is elérhető lesz.