Gyulladt, duzzadt, fáj? Nem szedtél sokat ebből a népszerű gyümölcsből mostanában?

Amennyiben a bőr közvetlenül érintkezik a fügefa leveleivel és az abban lévő nedvével úgy, hogy közben erős napfény is éri a bőrt, az nagyon komoly bőrgyulladást válthat ki. Ezért mindig hosszú ujjú ruhában és kesztyűben szedjük a fügét, hogy egészen biztosan elkerüljük a bajt - foglalta össze az agroinform.hu. A kezdeti vörös foltok után ugyanis nagyon fájdalmas gyulladás, duzzadás, és égési tünetekhez hasonló hólyagok is jelentkezhetnek.

A füge jótékony hatása az egészségre régóta ismert és hatékony:

emésztési zavarok esetén (ha sokat eszünk, hasmenést okozhat)

köptetőszerként

légúti panaszok esetén

enyhíti a szájüregben lévő afták okozta kellemetlen érzést

kitűnő tápanyagforrás.

A füge rengeteg ásványi anyagot és vitamint tartalmaz. Jelentős az A-, B1- és B2 vitamin tartalma, emellett antioxidánsokban is bővelkedik. Magas C-vitamin, kalcium, nátrium és vastartalma, továbbá frissen fogyasztva kálium- és magnéziumtartalma is jelentős. Található még benne pektin, rostanyagok, fehérjék és szerves savak. A füge emellett energiával látja el a testünket és segíti a koncentrációt. Levele is gyógyhatású. Kiváló az övsömör, a szemölcsök, a magas vérnyomás és a gyomorfekély kezelésében. Teája vércukorcsökkentő hatással bír.