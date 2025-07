Elmondta a Közút, miért állsz a pirosnál éjfélkor a nulla forgalomban

A fényjelző berendezések működése

Előző cikkünkben arról számoltunk be, mely kereszteződésekre panaszkodnak a miskolci autósok és melyek azok a helyszínek, ahol kiemelten fontos a körültekintés. Több, különösen veszélyes hely is van, ahol már jó pár baleset is történt. Problémásak a Búza téri kereszteződések, a Dayka-átkötés.

A Magyar Közút munkatársaihoz fordultunk a kérdéssel, mi alapján és hogyan dől el az, hogy mely közlekedési lámpák működjenek és milyen időintervallumban.

Ahogy a Magyar Közút Nonprofit Kft. leveléből megtudtuk, a közúti csomópontok jelzőberendezéseinek üzemeltetési rendjéről az adott helyszín éjszakai forgalmi terheltsége, valamint az illetékes rendőr-főkapitányság és a közlekedésben részt vevő gépjárművezetők visszajelzései alapján hoznak döntést. Ennek megfelelően zajlik a közlekedési lámpák folyamatos, 0-24 órás üzemének elrendelése, illetve azok programváltási ciklushoz igazodó időszakos be- és kikapcsolása.

Kiemelten kezelik emellett a kötött pályás kereszteződéseket, valamint a főbb útvonalak csatlakozásainál található csomópontokat, ahol minden esetben folyamatos üzemmód biztosított.

Tájékoztattak továbbá, hogy: