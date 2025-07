A „Swing Hercege” érkezik Encsre

Harmadik alkalommal szervezi meg Encs Város Önkormányzata az abaújdevecseri településrészi napot. Július 19-én egész délután színes programokat kínálnak az érdeklődőknek.

Encs sztárral ünnepli az abaújdevecseri településrészt Forrás: Facebook

Encs idén is kitett magáért

A részletes programot elnézve minden korosztály találhat magának kedvérevaló elfoglaltságot. A nap sztárfellépője persze valószínűleg a legtöbb nézőt vonzza majd, hiszen a sokak által a The Voice műsorából ismert előadó, “a swing hercege” néven is ismert és minden embert táncra perdít zenéjével. Gájer Bálint olyan színpadi tapasztalatot tudhat maga mögött, ami a legnagyobb előadókkal kel versenyre. Tehetségét nem csak rajongói éltetik, hanem a szakma azon díjazásai is, amit fiatal kora és karrierje ellenére magának tudhat.