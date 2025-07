Ítéletidő Tegnap, 11:30

Eltűnt fiatalokat kerestek és lopások is történtek a viharban

Rákot okozó termékeket hívott vissza az egyik nagy üzletlánc, de a házi lekvár készítésének költségeit is megtudtuk. Lopások is történtek a viharban, ráadásul eltűnt fiatalokat is keresni kellett.

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi fontosról, például, hogy hogyan kerültek elő az eltűnt fiatalok, esetleg arról, hogy mekkora viharok voltak Borsodban, vagy a pofátlan lopásokról nem hallott, akkor most pótolhatja. Íme az elmúlt hét legfontosabb hírei: Épségben előkerültek az eltűnt fiatalok.

Forrás: ECHO Search and Rescue Mentőcsoport Tényleg kidobott pénz a házi lekvár? Utánajártunk, és meglepődtünk A lekvárfőzés egykor az otthoni spórolás egyik szimbóluma volt. Ma már egyáltalán nem biztos, hogy olcsóbb, mint a bolti, mégis sokan főznek lekvárt otthon, saját kezűleg. Ha tudni szeretné, hogy mennyi az annyi, az alábbi linkre kattintva elérheti a részleteket:

Botrány az Avason! Amikor azt hisszük, hogy már nem lephet meg semmi, akkor jön valami, amit elképzelni sem tudtunk. Teljes felháborodást keltett a miskolciakban, ami az Avason történt szerda este. Az alábbi linken ön is megtudhatja, hogy mi történt:

Jégveréssel csapott le a vihar vármegyénkre, fotók, videók! Figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. az ország egy jó részére, így teljes vármegyénkre is! Meg is érkezett a vihar! Ha látni szeretné a pusztítást, amit végzett, kattintson az alábbi linkre:

Álmában sem gondolná, mi történt most a Miskolctapolca Barlangfürdővel - képekkel, videóval Az Európa szerte híres fürdőkomplexumban tavaly ősz elején tűzvész okozott pusztítást. A Miskolctapolca Barlangfürdővel most is egy hihetetlen dolog esett meg, amit az alábbi linken szemügyre is vehet:

A hideg is kiráz minket, ha belegondolunk, mit kellett átélnie a saját lakásukban ennek a miskolci családnak! Belegondolni is szörnyű. Azt hisszük, a saját lakásunkban biztonságban lehetünk, erre kiderül, hogy még ott sem. Az alábbi linken elérheti a bűncselekmény részleteit:

„Nem szükséges nekik sem étel, sem ital, élnek a szerelem édes csókjaival” – Megkerült a két eltűnt fiatal, akiket napok óta kerestek Kétségbeesett keresés, kutyás mentőcsapat, vihar, mégis boldog befejezés. Gabi és Balázs, a két Tiszaújvárosból eltűnt fiatal végül épségben került elő. A romantikus szálat sem nélkülöző történet szerencsés véget ért. Ha kíváncsi a részletekre, az alábbi linken érheti el őket:

Ez a borsodi kisvárosban sült pizza olyan, hogy még Nápolyban is meghajolnak előtte - képekkel, videóval Ki mondta, hogy csak az olaszok tudnak pizzát sütni? Egy fiatal borsodi pizzamester most bebizonyította, hogy a világ legjobbjai közt is megállja a helyét. Ha szívesen olvasna a népszerű finomságról, mielőtt megkóstolja, kattintson az alábbi linkre:

Ebből az ásványvízből vásárolt Borsodban? Ne igya meg, veszélyes lehet az egészségre, ha pedig megitta, erre figyeljen! Azonnal visszahívtak egy miskolciak körében is kedvelt ásványvizet. Mikrobiológiai szennyeződést találtak az Auchan egyik legnépszerűbb saját márkás ásványvizében. Az alábbi linkre kattintva elolvashatja, melyik vizet érinti a termékvisszahívás, mit tegyen, ha már megitta!

Ha ez nincs a házunkon, keményen megbüntetnek! Hihetetlennek tűnhet, de van egy apró részlet a házunkon, amely nemcsak kötelező, de akár életmentő is lehet. A házszám hiánya nemcsak a futárt bosszantja, komoly következményei is lehetnek. Megnéztük, hogy ha még nincs, mennyiért szerezhetjük be. Kattintson a linkre a további részletekért:

Felháborító, ami az Avason éjjel történt! Senki nem látott, nem hallott semmit?! Mégis hogy lehet képes valaki ilyenre? Teljes felháborodást keltett a miskolciakban, ami az Avason történt szerda este. Ha érdekli, hogy pontosan mi is történt, kattintson az alábbi linkre:

