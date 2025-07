Derült égből villámcsapás: bezár a belvárosi szupermarket Miskolcon, már pletykálják, mi nyithat a helyén – fotókkal

A vásárlóknak hiányozni fog az üzlet, a dolgozók sorsa bizonytalan

Ottjártunkkor két, a városházán dolgozó hölggyel is beszéltünk, akik elmondták, hogy rendszeres vásárlók voltak, és nehezen tudják elképzelni, hol fognak ezután bevásárolni munkakezdés előtt vagy után. Hasonlóan vélekednek az idősebb lakók is. Sokan közülük már nehezen járnak el távolabbi boltokba, így számukra ez nem csupán kényelmetlenség, hanem mindennapi kihívás is lesz. Minden bezáráskor kérdéses, hogy mi lesz az üzlet munkatársainak a sorsa.

Minden ilyen esetben természetesen arra törekszünk, hogy az adott üzletben dolgozó kollégáink számára a környező üzletekben helyet találjunk

– tájékoztatta az üzletlánc a boon.hu-t.