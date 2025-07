Elektromos rollerek: tudta, hogy tömegek sérülnek meg a balesetekben?

Kaptam egy címet a központtól, a kórházba kellett menni az utasokért. Három fiatal hölgy várta az autót. Mint kiderült, egy elektromos rolleren utaztak hárman egyszerre, és felborultak. Annak a lánynak, aki legelöl volt, kitört jó pár első foga, a többiek zúzódásokkal megúszták. Gyakran láttam így közlekedőket amúgy is, főleg éjszaka, főleg fiatalokat. Nem is értem… Szerintem egyedül is veszélyes, nemhogy ketten-hárman…