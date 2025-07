Hogy ki volt Szukup Tibor? Ha azt mondom, Dzsekszon, rögtön emlékszik rá, ugye?

A miskolci Dzsekszon 2000 februárjában vesztette életét, neve mégis a mai napig felmerül közösségi oldalakon és Miskolc múltját kutató feljegyzésekben.

Így nézett ki Dzsekszon, Esztári Szécsi Zoltán szemével

Fotó: Esztári Szécsi Zoltán

Utánajártunk, hogy emlékeznek-e még rá városunk lakói, sírjához is kilátogattunk, illetve felkutattuk a haláláról szóló híradásokat az Észak-Magyarország egykori hasábjain.

Dzsekszon, akit Tibornak hívtak

Dzsekszon, Szukup Tibor néven látta meg a napvilágot. 11 testvérével és az édesanyjával együtt a Szondi-telepen lakott. Az édesapja fiatalon elhunyt, Dzsekszon második gyermekként érkezett a családba. Gyermekként Giricsen volt intézetben, majd Hernádkércsre került. Példaképe volt Michael Jackson, ezért hívatta magát így. Szerette az énekes hangját és a tánclépéseit. Mindenütt utánozta, ahol csak az eszébe jutott.

A főutca és a Búza téri piac megkerülhetetlen figurája volt

Nehéz olyan miskolcit találni, aki évtizedekkel ezelőtt nem találkozott volna vele a főutcán. Mindenkinek csak Dzsekszonként mutatkozott be, az igazi nevét szinte senki sem tudta, és ő azt nem is akarta elmondani senkinek. A Búza téri piacon is rendszeresen segített a kofáknak.

Harminc éve piacozom és természetesen emlékszem rá. Rendszeresen járt ki ide, jött-ment, hiszen szendvicsemberként dolgozott illetve szórólapokat osztogatott. Mindenkivel szóba állt, különleges mozdulatait, táncát nem nagyon lehet elfelejteni

– mondja el kérdésünkre az egyik férfi árus.

– Arra emlékszünk, hogy mindig itt volt a piacon. Segített mindenben, amire megkérték. Cserébe árut adtak neki a kofák – mondja el kérdésünkre a 79 éves Lídia néni, aki évtizedek óta a piacon vásárol.

Ő egy nagyon egyszerű fiú volt, de tudott viselkedni és ezért nagyon szerettük, arra már nem emlékszem, miért hívták Dzsekszonnak, egy a lényeg, hogy ő Miskolc emblematikus figurája volt

– teszi hozzá testvére, Katalin.

Nem mindig aratott osztatlan sikert

A különc fiatalember Miskolcot nagyon szerette és miskolciként nem nagyon volt olyan ember, aki ne ismerte volna. Mindenkivel szóba akart elegyedni és barátkozni. Sokszor egy csokor virággal indult neki napi sétájának, hogy minden szembejövő hölgynek tudjon adni ajándékot. Nem minden esetben aratott azonban sikert, hiszen sokakat taszított az enyhén értelmi fogyatékos fiú stílusa, viselkedése vagy egyszerűen csak féltek tőle.