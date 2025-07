Lepke-terasz nyílt Bükkszentkereszten

Bükkszentkereszt a lepkék otthonává is vált

„A hazánkban is megtalálható vándorlepke, a bogáncslepke sok példánya is otthonra talált itt. Őket hernyóként rendeltük és már itt bábozódtak be és keltek ki. Jelenleg atlaszlepke, azúrlepke és bagolylepke hernyókat is nevelünk, amelyeket a kikelt lepkékkel együtt hétvégente 12 és 15 óra között mutatunk be az érdeklődőknek. Óriási élmény a kergetőző lepkék megfigyelése, s ha a ruhánkra vagy kezünkre száll, az maga a boldogság” – tette hozzá.